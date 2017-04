Violenza all'Eurospin: famiglia del Villaggio denunciata

BIELLA - E' confermata dai carabinieri l'aggressione all'addetto alla sicurezza del market Eurospin di via Rosselli, avvenuta sabato e che tanto clamore ha creato in città nel corso del fine settimana (i fatti). I militari hanno di fatto denunciato per lesioni cinque persone, della stessa famiglia, residenti al Villaggio Lamarmora, con numerosi precedenti penali e conosciutissime nel Biellese per fatti analoghi. Si tratta della donna che avrebbe cercato di rubare prodotti alimentari per una cinquantina di euro, il marito, i due figli, ed un amico di famiglia. Tutti avrebbero aggredito l'addetto alla sicurezza (un cittadino di origini nigeriane, di 46 anni, residente nel Novarese) dopo il tentativo dell'uomo di bloccare il furto; per ora l'addetto alla sicurezza non risulta denunciato, anche se non è da escludere che la donna che ha scatenato l'incidente in ragione di alcune ferite riportate (pare scivolando, da sola) possa a sua volta denunciare all'autorità giudiziaria l'uomo della vigilanza.