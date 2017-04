Pallavolo: l'Abi alla vittoria con Busnago

BIELLA - Torna alla vittoria dopo tre gare l’Abi Logistics che supera con il punteggio di 1-3 il Polar Volley Busnago, conquistandosi così tre punti che portano le biellesi a quota 40 punti in classifica.

La partita

Cristina Mariottini rientra dall’infortunio e torna a essere titolare dopo due gare, ricomponendo la diagonale palleggio-opposto con Morandi. Altro cambio per coach Colombo è Lisa Herrnhof in banda assieme a Rocci (rimane in panca Capano, che entrerà nel corso del set), mentre Peruzzo affianca Irene Zecchini al centro (a riposo Lara Guiotto) con libero Baratella. La partenza delle nerofucsia è complessa: le padrone di casa sprintano fino alla pausa tecnica (8-3), ma i turni in battuta di Herrnhof e Peruzzo riavvicinano le biellesi che alla seconda pausa tecnica sono sotto di tre punti. Il pareggio è nell’aria e arriva a quota 17, poi le nerofucsia passano avanti costringendo Busnago al time out (19-22); le lombarde richiudono il gap (23-23), ma l’Abi si conquista il set con due punti consecutivi.

Coach Colombo riparte con lo stesso sestetto anche nel secondo set. La gara, nei primi punti, arride alle biellesi, che arrivano avanti alla pausa tecnica (5-8). Il vantaggio si allarga sempre di più anche nella seconda parte della gara e l’Abi arriva alla seconda pausa con un vantaggio di sette punti. Al rientro, però, le biellesi si spengono e subiscono la rimonta delle padrone di casa; coach Colombo deve fermare il gioco due volte (16-18, poi 18-20) e prova a inserire Vecco Garda per Herrnhof in ricezione. Il pareggio arriva a quota 21-21 e l’equilibrio si mantiene fino al 23-23 (entra Bevilacqua in battuta per Zecchini) quando Busnago trova il guizzo vincente (25-23). La partita nel terzo set corre sul filo dell’equilibrio; alla prima pausa tecnica arriva davanti Busnago con un punto di vantaggio (7-8), così come alla seconda (15-16). Al rientro in campo le nerofucsia piazzano il parziale che costringe Busnago a fermare il gioco due volte (16-18, poi 17-21). Gli stop non aiutano Busnago, mentre l’Abi arriva facilmente a fine set (18-25). L’avvio delle biellesi nella quarta frazione non è dei migliori; coach Colombo deve fermare la gara sul 5-1, mentre alla pausa tecnica il punteggio è 8-3 per Busnago. Al rientro in campo, però, le nerofucsia cambiano passo, trovano il pareggio a quota 10 e passano avanti, arrivando al secondo time out tecnico avanti di tre lunghezze (13-16). Al rientro in campo, l’Abi continua la sua marcia in maniera inarrestabile: l’allenatore di Busnago prova a fermare la gara sul 16-21, ma senza grande successo. Tra le due squadre finisce dopo 25 minuti con il punteggio di 19-25. Polar volley – Abi Logistics Biella1-3 (23-25, 25-23, 18-25, 19-25)

I risultati

Abi Logistics Biella: Mariottini 4, Morandi 19, Peruzzo 10, I. Zecchini 9, Rocci 16, Herrnhof 8, Piccioni, D’Ettorre, Bevilacqua, Capano, Vecco Garda, libero Baratella. N.E. C. Zecchini, Guiotto. Allenatore Colombo e Bernini. Polar Volley Busnago: Motta 2, Consonni 17, Turrisi 6, Ripamonti 7, Franco 12, Riva 10, Meroni 1, Mariani 1, libero Marini. Allenatore Colombo.

Altri Risultati: Yamamay Busto Arsizio-Fordsara Unionvolley 3-1, Canavese Volley-King Cup Bodio 3-0, Colombo Certosa-Albisola 0-3, Memit Senago-Uniabita Cinisello 3-2, Acqua Calizzano Carcare-Parella Torino 0-3, il 13/04 Pavic Romagnano-Lilliput.

Classifica: Parella Torino 50, Pavic Romagnano 48*, Uniabita Cinisello 45, Canavese Volley 44, King Cup Bodio 42, Iglina Albisola 41, Abi Logistics 40, Memit Senago 35, Acqua Calizzano Carcare 34, Lilliput Settimo 30*, Yamamay Busto Arsizio 25, Fordsara Unionvolley 13, Polar Volley Busnago 11, Colombo Certosa 1.