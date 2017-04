Biella Rugby: grande successo per il Torneo dell'Orso

BIELLA - Grande successo di pubblico e partecipanti alla 12esima edizione del Torneo dell'Orso - Memorial Francesca Scaramuzzi. Nonostante il meteo poco invitante, nessuna defezione dell'ultimo momento, così i campi di via Salvo D'Acquisto, sono stati invasi da circa millecinquecento persone. La società Sesto San Giovanni, si è aggiudicata il Trofeo. A premiare, oltre al Presidente del Biella Rugby Vittorio Musso, il sindaco di Biella Marco Cavicchioli e l'assessore allo sport Sergio Leone. Durante la giornata si sono svolti i tornei Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12.

Torneo dell'Orso - Memorial Francesca Scaramuzzi (© )