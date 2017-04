Al Museo del Territorio l'arte... si disegna

BIELLA - Anche per l’edizione 2017 il Museo del Territorio Biellese aderisce a "Disegnamo l'arte", l’iniziativa promossa da Abbonamento Musei Torino Piemonte, occasione unica per i visitatori di reinterpretare le bellezze del nostro patrimonio, lasciandosi conquistare dall'arte del disegno, giunta alla IV edizione.

Appuntamento

L’attività del Museo, a cura di Ideazione Soc. Coop., è in programma per domenica 9 aprile alle ore 15,30 sulla scia dei grandi viaggi Ottocenteschi e non solo, propone un «piccolo Tour» guidato tra le opere della sezione storico artistica e, con l’ausilio di adesivi, matite e naturalmente un album, darà la possibilità a tutti i partecipanti di realizzare il proprio personalissimo cahier de voyage. Il laboratorio è adatto per adulti, bambini (min 5 anni) e famiglie. Tra il XVIII e il XIX secolo un viaggio nel bel paese diventò una tappa quasi obbligatoria nell'educazione dei giovani delle ricche famiglie inglesi, francesi e tedesche, per completare l'istruzione tradizionale da parte degli insegnanti privati. Questo lungo viaggio per la penisola che toccava le città più importanti e famose prese in nome di «Grand Tour». Di queste esperienze rimaneva traccia nei «Diari di viaggio», accurati resoconti che rappresentavano all’epoca straordinari veicoli di comunicazione per quanti dovevano intraprendere le esplorazioni ed oggi, ci restituiscono un formidabile strumento per ricostruire ambienti e paesaggi profondamente mutati.

Il progetto

L’obiettivo del laboratorio è, quindi, quello di realizzare con i visitatori originali quaderni di viaggio dopo il tour in Museo. I materiali saranno forniti dal Museo e dallo sponsor dell’iniziativa Faber Castell che omaggerà tutti i partecipanti di un buono sconto spendibile presso i negozi convenzionati.