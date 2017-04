Successo per la visita all'antica chiesa di Curaveccchia in Lis

BIELLA - Si è registrato un favorevole riscontro per l'iniziativa promossa dal DocBi - Centro Studi Biellesi che, nella giornata di domenica 2 aprile, ha nuovamente aperto a tutti l'antica chiesa parrocchiale di Tollegno. L'evento, patrocinato dal Comune di Tollegno e dall'associazione Vedovoci di Biella, ha permesso ad un gruppo di quasi 50 persone di avvicinarsi alla storia di questo edificio, ancora piuttosto sconosciuto anche in ambito locale nonostante il suo innegabile valore storico-artistico.«La visita, guidata dall'architetto Giulia Ghisio e simultaneamente tradotta nella lingua dei segni italiana dall'interprete professionista Elena Acquadro - precisa il presidente, Giovanni Vachino - ha rappresentato un progetto pilota per il DocBi, che intende estendere anche ai non udenti, con altre prossime manifestazioni, la possibilità di visita ai vari beni culturali che da anni tutela nel territorio biellese iniziando dalla fabbrica della ruota».