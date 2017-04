Vigliano: in bilbioteca «Biella diversamente innamorata»

BIELLA - Venerdì 7 aprile, alle 18, la biblioteca civica di Vigliano ospiterà la presentazione del volume «Biella diversamente innamorata», esperienze amorose a cura dell'Agedo Biella associazione genitori di omosessuali. «Non è semplice per alcuni - spiega Giorgio Fogliano, curatore del volume con Ilva Gibba - affacciarsi al mondo Biellese delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender ma questo libro è un invito facilitante. Queste storie, questi viaggi interiori ci aiutano ad esplorare, a non giudicare, a non ignorare più. Ci conducono a capire, dal di dentro, come certe persone vivono la bellezza delle relazioni affettive e sessuali, ma anche come debbano ancora nasconderle, purtroppo, solo per paura di essere fraintese, giudicate negativamente o emarginate. Questo libro - prosegue Fogliano - ha un sogno: che ogni persona possa passeggiare per le vie del centro, al supermercato o al Mucrone mano nella mano senza più vergognarsi ma diffondendo la gioia di due persone innamorate o di due anime che si vogliono bene». Carlo Serra presenterà il volume e leggerà alcuni brani, introducendo l'intervento dei curatori Ilva Gibba e Giorgio Fogliano. Parteciperanno inoltre la sessuologa e psicoterapeuta Simona Ramella Paia e Silvano Trivellato dell'Agedo Biella. Intrattenimento musicale con il gruppo Cooskreet trio.