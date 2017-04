Cavicchioli al Barazzetto e Vandorno

BIELLA - Saranno Barazzetto e Vandorno i protagonisti della quarta tappa della giunta nei quartieri. L'appuntamento è per lunedì 3 aprile alle 20,30 quando si apriranno al pubblico le porte del teatrino Walter Frignani, in strada Barazzetto Vandorno 164. Prima, a partire dalle 19, sindaco e giunta terranno come di consueto la riunione settimanale dell'esecutivo, a porte chiuse, per esaminare le delibere. Tutti i cittadini sono invitati a presentare segnalazioni e problemi e a portare suggerimenti, come è accaduto nelle prime tre tappe, svoltesi a San Paolo, Vernato e Pavignano-Vaglio. L'obiettivo della giunta è di riunirsi prima dell'estate almeno una volta in ogni quartiere cittadino.