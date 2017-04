Vigliano, polpette avvelenate contro i cani?

VIGLIANO - Allarme in paese per presunte polpette di carne avvelenate. I bocconcini sono stati trovati nella zona di piazza Avogadro, presentendo anomali granuli di colore rosse, secondo qualcuno del tutto simili al veleno per topi. Secondo alcune testimonianze le polpette erano disseminate in tutta l'area della piazza, molte delle quali anche nascoste tra le foglie e le aree verde.

Analisi e appello

I cittadini che le hanno individuate sono stati gli stessi che hanno contattato gli agenti della polizia municipale e che poi hanno raccolto il tutto. Ora la carne è stata mandata a Torino per le analisi del caso, all'Istituto Zooprofilattico. Sui fatti indagano quindi gli uomini della polizia locale, che stanno tentando di capire l'origine del gesto. Una bravata? Un'azione contro i cani ed i loro proprietari che frequentano la piazza? Nei prossimi giorni se ne sarà, certamente, di più. Intanto l'appello alla prudenza e la segnalazione dei fatti ha fatto il giro della rete.