Scatta l'allarme, evacuata la Banca Sella

BIELLA - Fuori tutti, con momenti di grande apprensione per i tanti lavoratori. I fatti sono avvenuti intorno alle 9,30 nella sede centrale della Banca Sella, nel quartiere degli affari. Secondo le prime testimonianze è scattato l'allarme dell'impianto di sicurezza, che ha determinato l'uscita dal palazzo di quasi tutti i dipendenti. Non chiara, subito, l'origine dell'emergenza e quindi comprensibile qualche momento di apprensione. Dopo qualche minuto si è però appreso che una gru che stava effettuando dei lavori in zona ha toccato un sensore dell'impianto. Appena constatato la sicurezza generale, i dipendenti sono rientrati negli uffici per riprendere regolarmente il proprio lavoro. I molti bancari in strada, dalle parti di via Lamarmora, ovviamente, non sono passati inosservati ad automobilisti e passanti.