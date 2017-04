Tribuna campo rugby, progetto approvato

BIELLA - L'obiettivo è fare in fretta, possibilmente entro i giochi nazionali Special Olympics di luglio. E la corsa contro il tempo per la realizzazione di tribuna e servizi riservati agli spettatori allo stadio del rugby di via Salvo d'Acquisto ha raggiunto un altro traguardo con la giunta di lunedì 3 aprile: è stato infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto. I lavori costeranno 300 mila euro, con fondi già messi a disposizione a bilancio e che saranno reperiti con un mutuo. E insieme al passaggio in giunta, è in corso la pubblicazione dell'avviso per dare l'incarico a un professionista che avrà il compito di quantificare il materiale necessario.

Il progetto

La tribuna avrà 506 posti, sarà realizzata sul lato del campo dove già ci sono i tre gradoni e avrà una copertura fatta di materiale tessile, come richiamo alle peculiarità del territorio biellese. «È un progetto condiviso fino in fondo con il Biella Rugby - spiega l'assessore allo sport Sergio Leone -. Per il club è una necessità perché non potranno più ottenere la deroga per giocare in serie B su un campo senza gradinate adeguate per gli spettatori. Ma è una necessità arrivare al lavoro completato prima dell'appuntamento di luglio con i giochi nazionali Special Olympics. Faremo di tutto per riuscirci».