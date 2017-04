Lanieri, ecco la nuova sede di Biella

BIELLA - Lanieri.com, il primo e-commerce 100% italiano si trasferisce nei nuovi uffici di Biella all’interno di SellaLab, polo d’innovazione e acceleratore d’impresa del Gruppo Banca Sella.

La location

SellaLab nasce a Biella nel 2013, nello storico complesso industriale del Lanificio Sella, sulla riva del torrente Cervo, dove si trova anche la casa di Quintino Sella e dove sono state scritte pagine importanti della storia imprenditoriale e della rivoluzione industriale italiana. Proprio qui il Gruppo Banca Sella ha voluto dare vita ad una struttura innovativa, con l’obiettivo di diffondere e supportare l’evoluzione economica e territoriale locale. Un progetto di «corporate innovation» che passa attraverso il supporto e il coinvolgimento delle diverse startup in ambito fintech. Il complesso del Lanificio Maurizio Sella costituisce un’importante testimonianza di archeologia industriale in quanto insieme di edifici e di strutture che documentano nel tempo il processo di sviluppo prima proto-industriale, poi industriale.

Lanieri (© )

L'azienda

E’ proprio in questo ambiente in cui si respira aria di innovazione che Lanieri ha stabilito il suo headquarter; per chi ancora non conoscesse questa innovativa realtà, Lanieri crea abiti, camicie, giacche, pantaloni e accessori personalizzabili in pochi click e consegnati in tutto il mondo in sole 4 settimane. Ma non solo! Con il nuovo configuratore 3D è possibile personalizzare il proprio capo su misura in tempo reale. Capi su misura interamente realizzati in Italia, in collaborazione con i più noti lanifici italiani come Reda, Vitale Barberis Canonico, Zegna e Loro Piana. La risposta perfetta per tutti gli uomini che vogliono fare un primo passo nel mondo del su misura, ad un prezzo accessibile. Lanieri trasforma il piacere dell’eleganza italiana in un gesto quotidiano alla portata di tutti. U modo innovativo pensato per trasmettere e promuovere i valori della nostra tradizione.

Un nuovo atelier

Ultima ma non meno importante novità è l’apertura all’interno dei nuovi uffici di un nuovo atelier dove poter creare il proprio capo su misura che va ad aggiungersi agli atelier di: Milano, Roma, Torino, Bologna, Parigi e Bruxelles.