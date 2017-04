Ubriaco al volante, resta ferito in un incidente

VIVERONE - Ha riportato lievi ferite, ha danneggiato l'automobile e s'è visto ritirare la patente. E' successo nella notte, in paese, ad un giovane di 29 anni. Il ragazzo stava percorrendo via Umberto I, quando ha perso il controllo della sua Citroen, finendo contro una Ypsilon parcheggiata. L'intervento dei carabinieri della stazione di Cavaglià ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. E dall'alcol test fatto al giovane, residente nel vicino Comune di Dorzano, è emerso che avesse nel sangue un tasso di alcool superiore ai limiti di legge. Da qui la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro del documento di guida. Il ragazzo nell'impatto ha riportato lievi ferite.