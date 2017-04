Incidente stradale, donna all'ospedale

BIELLA - Ennesimo incidente stradale per via di un cinghiale, o porcastro, che da anni infestano l'intero Biellese. L'ultimo episodio è avvenuto ieri sera, nel Comune di Camburzano. A restare coinvolta in uno scontro con l'animale è stata una donna, a guida della sua Fiat modello Cinquecento. L'animale ha attraversato la carreggiata stradale, tagliando di fatto la strada alla donna che non ha potuto né frenare né evitare l'impatto. La donna è rimasta leggermente ferita ed è stata accompagnata all'ospedale per gli accertamenti del caso.