Cosa fare a Biella questa sera? Idea cinema, questi i film in programmazione

BIELLA - Siamo a metà settimana e mentre molti rimarranno incollati alla televisione per assistere alla partita tra Juventus e Napoli, semifinale di ritorno di Tim Cup, altri potrebbero gradire fare qualcosa di diverso nonostante un meteo non proprio favorevole. E allora perché non andare al cinema? Questa sera, mercoledì 5 aprile, i biellesi hanno due opzioni: al cinema Mazzini - di via Mazzini 20 - vanno in onda «Raffaello, il principe delle arti» nella sala 2 e «Classe Z» nella sala 3. Entrambi gli spettacoli iniziano alle ore 21.30.



Cinema Odeon e Impero oggi chiusi

Il meglio arriva come sempre nel fine settimana. Oggi infatti i cinema Odeon e Impero sono chiusi, così come la sala 1 del cinema Mazzini. Il costo del biglietto per assistere ai film in 2D è di 7 euro intero e 5 euro ridotto, 10 euro intero e 8 euro ridotto per i film in 3D. Per i bambini al di sotto degli 8 anni e per gli Over65 c’è il biglietto a costo ridotto a 5 euro (2D) e 8 euro (3D).