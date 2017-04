Grave incidente in serata a Cavaglià: due auto si ribaltano, ci sono feriti

CAVAGLIA' - Incidente stradale con due feriti, poco dopo le 19, dalle parti del cimitero del paese. Molto violento lo scontro tra i due mezzi, tanto che i due conducenti delle due automobili sono rimasti seriamente feriti e quindi portati all'ospedale di Biella con un'unità del servizio del 118. Ancora da accertare le ragioni dell'incidente e le eventuali responsabilità, al vaglio dei carabinieri della stazione del paese; l'ipotesi più probabile, per ora, è di un sorpasso azzardato. Le due auto nell'impatto si sono ribaltate. E per estrarre dalle lamiere contorte dei mezzi è stato necessario l'intervento degli uomini dei vigili del fuoco. Da registrare, infine, inevitabili disagi per la regolarità del traffico in ragione del massiccio intervento di soccorritori.