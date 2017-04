A Biella arriva il cassonetto intelligente che controlla e pesa la spazzatura

BIELLA - La notizia non poteva passare inosservata. A Biella presto sarà testato il nuovo cassonetto intelligente per la spazzatura. Sì, proprio così, «intelligente» perché sarà in grado di capire se si fa la differenziata nel modo corretto grazie a uno scanner interno, calcolerà i rifiuti gettati da ogni cittadino affinché si paghi realmente la spazzatura che si produce, permetterà inoltre di non far fare ai netturbini giri a vuoto visto che un dispositivo invierà un messaggio a chi di dovere quando il cassonetto sarà pieno, con conseguente riduzione dei costi. Una novità non da poco su cui sta lavorando da tempo Adgenera, una società che in primis si occupa di eseguire servizi di calibrazione, test e sviluppo per Bosch, ma che contemporaneamente mette a punto tecnologie in grado di migliorare la vita. Come il cassonetto intelligente appunto.

Biella scelta per la sperimentazione

Da diverso tempo Adgenera sta portando avanti il progetto con la Seab di Biella. Il primo prototipo di cassonetto intelligente sarà installato in un condominio cittadino per testarne il funzionamento e prendere dati per progettare il secondo prototipo. Una bella novità che al momento resta in fase sperimentale ma che in futuro potrebbe vedere prima tutto il biellese coinvolto per poi estendersi nel resto delle città del Nord.