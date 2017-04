Torna il Mercato Europeo, cibo e sapori per ogni palato nel week end di Pasqua

BIELLA - Come tradizione vuole, tra poco il centro di Biella sarà pieno di bancarella per il Mercato Europeo che quest’anno si svolgerà dal 15 al 17 aprile, nel week end di Pasqua. L’amministrazione comunale ha accolto la richiesta della Federazione dei venditori ambulanti della Confcommercio e ha confermato che si terrà nelle aree dei giardini Zumaglini, in viale Matteotti e in piazza Vittorio Veneto.

Il 2016 tra successo e critiche

La degustazione di prodotti tipici italiani ed esteri è una forte attrattiva. Lo scorso anno si è registrato un enorme successo di visitatori ma, alla pari, ci sono state critiche per i prezzi praticati, in particolare per alcuni dolci e alimenti «made in Italy». Come per esempio la focaccia, finita al centro dello sfogo di un cittadino che su Facebook aveva fatto notare come avesse pagato 22,50 euro per soli tre pezzi. Quest’anno ci saranno le stesse lamentele? Tra qualche giorno si scoprirà.