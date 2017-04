Mortale nel Torinese: muore un uomo di 32 anni di Ronsecco, salva per miracolo la figlia

VEROLENGO - Un uomo di 32 anni residente nel vercellese, a Ronsecco, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sul raccordo tra Verolengo e Chivasso, in provincia di Torino. Christian Longo, questo il nome della vittima, stava viaggiano in direzione Milano a bordo di una Porsche quando, per cause ancora da stabilire, ha tamponato un tir adibito al trasporto del latte. L’impatto è stato molto violento, tanto da accartocciare l’auto e da ribaltare uno dei due rimorchi del mezzo pesante. Per l’automobilista, che pare fosse alla guida dell’auto del padre, non c’è stato nulla da fare.



Miracolosamente salva la figlia

La figlia di 5 anni viaggiava di fianco a lui, sul lato passeggero. La bambina è uscita miracolosamente quasi illesa dall’incidente che ha strappato la vita al padre. Dopo averla estratta dalle lamiere della Porsche, i vigili del fuoco l’hanno affidata agli operatori del 118 che l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale infantile Regina Margherita. Le sue condizioni non sono gravi.



Dinamica al vaglio dei carabinieri

Il raccordo in direzione di Milano è rimasto chiuso a lungo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolengo che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del sinistro mortale.