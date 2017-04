Arsenale in officina. Arrestato carrozziere

BIELLA - In manette perché in possesso di un vero e proprio arsenale. L'arresto è avvenuto nei giorni scorsi, ad opera dei carabinieri. Nei guai il titolare di una carrozzeria (C.C., 31 anni, di Camburzano, incensurato) a Vigliano. L'uomo ora dovrà rispondere alle autorità di detenzione di armi e di furto.

L'operazione

I militari hanno trovato in casa dell'artigiano (nascoste abilmente in un controsoffitto) due pistole un fucile e diverse munizioni di vario calibro. Il tutto sarebbe proveniente da furti avvenuti in abitazioni tra Biella, Vercelli e Pavia. Durante la perquisizione in casa e poi nell'officina, i carabinieri, insieme agli uomini dei vigili del fuoco, hanno inoltre trovato diverso materiale solitamente utilizzato da criminali: giubbotto antiproiettile, skimmer per la neutralizzazione di sistemi di allarme, radiotrasmittenti sintonizzate sulle frequenze delle forze di polizia, nonché vari monili in oro e preziosi.

Indagini

Dopo la perquisizione e l'arresto, ora, le autorità giudiziaria dovranno provare a capire se dietro il deposito di armi ci sia un collegamento con vere e proprie organizzazioni criminali, interessate a mettere basi nel Biellese per futuri furti e rapine.