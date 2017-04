"Campagna di primavera", il Comune spenderà quasi 2 milioni di euro nelle strade

BIELLA - Via Corradino Sella aprirà la «campagna di primavera» di rifacimento delle strade in città: i lavori della via che dal ponte di Chiavazza sale verso Pavignano e la valle Cervo cominceranno il 19 aprile e fanno parte dell’appalto da 500 mila euro che si somma agli altri interventi su asfaltature e cubettature suddivisi in quattro segmenti, del valore complessivo di 1,8 milioni. «A questi si aggiungeranno i 500 mila euro messi nel bilancio 2017 per portare l’investimento totale a 2,3 milioni di euro - spiega Sergio Leone, assessore ai lavori pubblici -. Era un impegno di questa amministrazione quello di intervenire sulle manutenzioni, trascurate troppo a lungo. I risultati saranno sotto gli occhi di tutti».

Tutti i lavori

Qualcuno lo è già, come la ricubettatura di via Galliari, primo intervento già completato. Fa parte dello stesso appalto anche la risistemazione di via Rosazza a Chiavazza, iniziata nei giorni scorsi con l’apertura nel cantiere sul segmento più vicino a piazza XXV Aprile e che sarà terminata in circa tre mesi. Dello stesso appalto da mezzo milione di euro di via Corradino Sella fanno parte anche 150 metri della corsia Nord di via Milano, proprio a partire dalla rotonda del ponte e, sempre a Chiavazza, via Maglioleo tra via De Mosso e strada Brignana. Gli altri interventi saranno tra Centro e Riva in piazza Colonnetti, in vicolo Galeazzo (da via Dante a via Orfanotrofio), in via Cavour da piazza Martiri a viale Cesare Battisti, in via La Marmora tra via Rosselli e i giardini Unità d’Italia e in via Torino per i primi 120 metri a partire da via Bertodano. Completano l’intervento via Maggia sul collegamento alla sede della Protezione Civile, le case sparse del Villaggio La Marmora da via Rosselli, il marciapiede di via Avogadro partendo dal Bottalino, la predisposizione per la fibra ottica ai giardini Catella al Piazzo e strada Barazzetto Vandorno come annunciato all’assemblea pubblica di lunedì scorso.

E ancora...

Un secondo segmento di lavori da 500 mila euro già appaltati prevede a Chiavazza via Gamba, via Coda (tra via Milano e via Firenze) e via Milano stessa tra via Gamba e via Maglioleo, al Villaggio La Marmora via Camandona e in centro viale Carducci e viale Matteotti dall’intersezione con via Marconi a quella con via Repubblica e via Aldo Moro tra via La Marmora e via Delleani. «Siamo ancora alla fase di progettazione e presto si arriverà all’appalto - spiega Leone - per i lavori da 500 mila euro per la ricubettatura di via Pietro Micca tra via De Genova e via Don Minzoni, che comprendono anche il rifacimento della fognatura, e per la pavimentazione di via Amendola».