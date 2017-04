Zegna presenta la Pelle Tessuta

MILANO - L’evento si chiama Crafiting Modernity, e non a caso coincide con la settimana del design milanese. Il global store Zegna di via Montenapoleone ospiterà fino a domenica 9 aprile il lancio di Zegna’s Toyz, un’inedita collezione di accessori maschili, travel games e oggetti di design realizzati in Pelle Tessuta, materiale ottenuto dalla tessitura di sottilissime strisce di nappa al posto del filato. Con l’esclusivo processo manifatturiero studiato ad hoc per il prodotto Zegna estende la qualità della propria produzione al mondo della pelle, le declinazioni, neanche a dirlo, sono molteplici e tutte coniugano il gusto del brand per il binomio tradizione – modernità.

Come nasce la Pelle Tessuta

Sembra pelle ma non è: è un tessuto, a suo modo. Viene sviluppato dagli artigiani Zegna, che grazie ad una ricerca all’avanguardia, sono riusciti a replicare il metodo classico di tessitura utilizzando al posto dei filati sottilissime strisce di nappa, lavorate con appositi telai. Il risultato è un materiale innovativo, leggero, estremamente versatile e dalla mano soffice, che ben si adatta alla creazione di oggetti che spaziano dal complemento d’arredo all’accessorio multimediale.

La collezione Zegna’s Toyz

Zegna’s Toyz, che sarà disponibile nei più importanti punti vendita Ermenegildo Zegna del mondo a partire da metà autunno con il progetto speciale Holiday Gift Collection, propone una serie di prodotti per la casa, il viaggio e l’intrattenimento, tutti realizzati in Pelle Tessuta ed articolati in tre linee. Essential è una collezione di piccola pelletteria dedicata alla vita professionale e comprende, tra gli altri, uno svuota tasche, un porta biglietti da visita e una custodia porta occhiali. Toys è una selezione di giochi da viaggio, per il tempo libero e l’intrattenimento con domino, porta carte da gioco e game cube. L’offerta Technological propone una serie di accessori multimediali quali cuffie, auricolari e altoparlanti, realizzati in collaborazione con Master & Dynamic, noto brand per la produzione di sofisticati apparecchi audio. Completa la collezione una lussuosa borsa realizzata e disegnata da Matteo Thun & Ermenegildo Zegna per Wallpaper Handmade, che comprende un kit completo per la cura delle scarpe e dei capi.

La Poltrona Frau in Pelle Tessuta Zegna, e la coperta di San Patrignano

Oltre alla vasta offerta di accessori dedicati all’uomo, Ermenegildo Zegna presenta un prototipo della poltrona Linea A di Poltrona Frau disegnata dall’architetto americano Peter Marino nel 2007 e, in via sperimentale, proposta per l’occasione in Pelle Tessuta. Per finire il Salone del Mobile si riconferma la perfetta occasione per celebrare la quadriennale collaborazione tra Zegna e San Patrignano che ha dato vita negli anni passati a straordinari oggetti d’arredamento realizzati dalla carpenteria della comunità terapeutica. Quest’anno viene presentata una preziosa coperta in Pelle Tessuta e cashmere prodotta dal laboratorio tessile di San Patrignano.