Omicidio stradale, patteggia un anno e sei mesi

BIELLA - Ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi, l'automobilista che nel luglio dell'anno scorso travolse ed uccise con la propria auto Marica Messi, residente a Benna, molto conosciuta nel Biellese anche per la sua attività sportiva di runner. La giovane (28 anni) era originaria di Bergamo. Portato d'urgenza all'ospedale Cto di Torino, in ragione delle ferite riportate, morì poche ore dopo il ricovero (la tragedia). Marica Messi era un'operatrice socio sanitaria alla casa di riposo Oasi di Chiavazza.

Niente patente per 5 anni

Ieri A.T. (29 anni, residente a Villanova Biellese) ha quindi patteggiato la pena inflitta dal Tribunale di Biella per omicidio stradale. All'uomo è stata revocata la patente per 5 anni. Il giovane conducente era stato sottoposto dalle forze dell'ordine ai test medici per capire se c'erano tracce di alcol e di stupefacenti nel sangue, con esito negativo. I familiari della vittima hanno trovato un accordo per un risarcimento.