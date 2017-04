Neonato chiuso in auto. Paura in via Rosselli

BIELLA - Molta paura, oggi, intorno alle 11, in via Rosselli, nello spiazzo di fronte al Penny Market. Un neonato infatti è rimasto chiuso, da solo, nell'autovettura della madre. In pratica la donna appena scesa dall'auto, forse per un guasto, o per un movimento che inavvertitamente ha azionato la chiave elettronica, è rimasta fuori dal mezzo. La mamma ha prontamente chiamato i vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che rompere il vetro per poi aprire le portiere. Il bambino non si è accorto di nulla, perché per tutto il tempo ha dormito.