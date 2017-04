Pensionato travolto in bicicletta a Camandona, soccorso e trasportato in ospedale

BIELLA - Se l’è cavata con una contusione alla gamba sinistra il pensionato investito nella giornata di ieri a Camandona. L’uomo, 75 anni, è stato travolto da un Ford Transit ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Soccorso e trasportato all’ospedale di Ponderano non in gravi condizioni, i medici lo hanno medicato e tenuto in osservazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto i consueti rilievi per la dinamica di quanto accaduto.