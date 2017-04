Maxi tamponamento: un ferito all'ospedale

BIELLA - Un ferito, quattro auto seriamente danneggiate e molti disagi per il traffico veicolare. Questo il bilancio del tamponamento avvenuto intorno alle 19 dalle parti del supermercato "Il Gigante", a Gaglianico, lungo la strada provinciale numero 143. Ancora da accertare la causa dell'incidente e le diverse responsabilità. Indagano gli uomini della Polizia stradale, chiamati per le verifiche di rito. Anche i vigili del fuoco hanno partecipato alle operazioni di soccorso, che hanno visto un ferito lieve, portato con un'unità del 118 all'ospedale. Inevitabili i disagi per il traffico della zona, vista l'ora di punta.