Biella, il centro ha 25 nuovi posti auto

BIELLA - Sono 25 i nuovi posti auto realizzati in via La Marmora sulla corsia Sud, in prossimità del centro commerciale "I Giardini». Le linee sono state tracciate nei giorni scorsi: si tratta di 22 parcheggi gratuiti, paralleli alla carreggiata, e di tre nuovi stalli riservati ai disabili.

Parla l'assessore

«Avevamo in mente di farlo da tempo, riordinando gli spazi che in precedenza erano riservati alle fermate del bus - spiega l’assessore alla viabilità Stefano La Malfa -. Ora chiediamo agli automobilisti della città uno sforzo per essere educati e rispettosi, in via La Marmora come nel resto della città. Poco dopo la tracciatura dei nuovi spazi è stato necessario far intervenire la polizia municipale perché qualcuno aveva già occupato senza averne diritto i posti per i disabili».