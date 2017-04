Biella e dintorni: 9 cose da fare sabato 8 aprile

BIELLA – Sabato ricco di sorprese ed eventi di svago e di cultura. Ecco le nostre proposte.

Sport e outdoor

A Candelo, nell'ambito del progetto «Una città per le donne. Cinema, arte e partecipazione». Oggi inaugurazione area fitness e giochi dedicata a Caterina Vergnano. Alla stessa ora passeggiata benefica «10.000 passi per stare bene. Io cammino per...». Partenza dall'area verde di S. Maria. Comune di Candelo pro Fondo Edo Tempia nell'ambito dell'iniziativa Positivamente donna. Inoltre, dalle 10 alle 17, Palasport, Asd Rhythmic School organizza la prima prova del campionato regionale di Ginnastica Ritmica AICS. Info: Provincia di Biella 015 8480611, www.provincia.biella.it

Gusto

All'Autobahn di Rosazza, una serata degustazione vini con abbinamenti culinari. molto gradita la prenotazione: 333 2134269. A Villa Piazzo di Pettinengo, in collaborazione con la Caffetteria di Villa Piazzo a Pettinengo, che preparerà il menu della serata, sarà proposta la «Cena con… delitti!», uno spettacolo che si snoderà durante la cena, tra sorprese e imprevisti. La compagnia Teatrando si è infatti inventata un format tutto nuovo, che si scosta dalle tradizionali «Cene con delitto». La serata propone un gioco che strizza l'occhio ai talent show che impazzano in tv. Cosa prevede la sfida? Dieci aspiranti maitre, un solo posto per la finale internazionale e una sola sera per giocarselo! Ai commensali l'arduo e pericoloso compito di prendere una posizione e deciderne il destino, forse mettendo a repentaglio il proprio. Può succedere di tutto durante una cena che potrebbe cambiare la tua vita, anche che tu possa perderla, soprattutto se il regolamento del gioco dice «senza esclusione di colpi». Una fantasmagoria di situazioni e avvenimenti, che sorprenderanno gli stessi protagonisti: nessuno sa che cosa farà l'altro. Insomma non sarà la classica cena con delitto, ma una kermesse in cui il solo fatto di tornare a casa intatti, potrà essere considerato un successo. Come dice il sottotitolo sarà un «percorso semiserio tra morti e portate», in perfetto stile Teatrando. Gli ingredienti saranno quindi l'ironia, il divertimento e una spolverata di surreale. Costo di partecipazione: 35 euro. Info: Caffetteria Villa Piazzo 334 9718586, www.teatrandobiella.it, teatrando@teatrandobiella.it.

Musica

A La mia Crota di Biella dalle 22.15, Music in a Bottle con il concerto di «Bards from yesterday». Marco Roversi: voce, chitarra, armonica, Gregorio Della Vedova: tin e low whistles, uilleann pipes, baghèt, Alessandro Lovisi: bouzouki, mandolino, Glauco Guala: bodhràn, cajòn, percussioni. Lo spettacolo nel suo complesso dura 2 ore circa e si articola in due parti: le drinking songs e i pezzi strumentali. Info: 015.30588, info@lamiacrota.it, www.lamiacrota.it. A Hydro di via Serralunga, Biella, Dixit Contest In Fabula episodio II. Il disegno torna sul palco prorompe con una rivisitazione dell’ormai noto gioco Dixit proponendo un contest di live painting. Ospiti del Secondo contest live di Dixit sono i due artisti Biellesi: Pavi e Kussien. Tutto l’evento sarà accompagnato da un repertorio musicale. 2 artisti, 2 frasi , 1 vincitore. A sfidarsi saranno due artisti ai quali verrà assegnata una tematica differente, ma inerente ad uno stesso ambito specifico. A coloro che parteciperanno alla serata da fruitori verrà data la possibilità di esprimere per entrambi i concorrenti della battle un’ipotesi del tema che stanno interpretando, indicando tra diverse opzioni da noi fornite quella che ritengono più opportuna a descrivere l’opera in corso di realizzazione. Sulle schede vi saranno già indicate tra le varie opzioni, le risposte corrette. Starà al pubblico presente collegare la giusta risposta alla giusta opera e dunque anche decretare il vincitore della serata. Il vincitore diventerà resident e sarà chiamato a confrontarsi con un nuovo avversario nel successivo appuntamento di Dixit avendo la possibilità di scegliere e decretare la tecnica da utilizzare. Ingresso gratuito con tessera Arci. A Cascina Sant'Emilio, via Case Sparse San Biagio 4, Biella, le battaglie pacifiche della più grande folk singer di tutti i tempi attraverso le sue canzoni e i suoi scritti. A cura di Valeria Caucino, voce e chitarra Patrizia Verrastro e Francesco Logoteta, voci recitanti. Info: i Ricostruttori 015 3812695, www.cascinasantemilio.com, biella.santemilio@gmail.com.

Cinema

Alle 21 a Piedicavallo, Teatro Regina Margherita Stasera per la rassegna cinema di montagna: Himalayan last day, di Mario Vielmo (Italia, 2016), 38' - 64° Trento Film Festival 2016 – Alp&Ism; Capenorth, di Francesca Casagrande, Michel Dalle (Italia, 2015), 14' - 64° Trento Film Festival 2016 – Concorso; A line across the sky, di Peter Mortimer (Usa, 2015), 40' - 64° Trento Film Festival 2016 – Alp&Ism. Info: www.piedicavallo.com, prolocopiedicavallo@libero.it.

Arte

Al Museo del Territorio Biellese, visita guidata alle mostre Confine. I ceramisti oltre la Serra e Osmosi. Sette artisti dialogano con le opere della collezione permanente del museo. La visita guidata alle mostre è compresa nel biglietto d'ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro. Dopo la visita alla mostra dei ceramisti di Castellamonte che è collocata nelle sale delle sezioni temporanee al piano terreno del museo, Francesca Nicoli, storica dell'arte del Museo del Territorio Biellese e Irene Finiguerra, curatrice del progetto Città di Terre, illustreranno in particolare le opere della mostra Osmosi, il cui titolo è indicativo di quanto il progetto Città di Terre vuole realizzare: una compenetrazione, uno scambio fra il patrimonio del museo e la ricerca di artisti che hanno partecipato ad una residenza presso il Museo del Territorio, l'hanno visitato, studiato e hanno tratto spunto per la realizzazione di opere site specific che dialogano con opere di grande importanza della sezione storico artistica. Il risultato ci consegna opere che stupiscono, che creano un atteggiamento di meraviglia di fronte ad accostamenti inattesi, che sanno raccontare in modo nuovo quanto siamo abituati a vedere e ammirare nelle sale dell'ex convento di San Sebastiano. Info: Ufficio Cultura Città di Biella 015 2529345, www.comune.biella.it, cultura@comune.biella.it.

Workshop e corsi

Allo Spazio Runa di Vigliano, corso di tecnica di massaggio aromatico della mano. L'opportunità di imparare una tecnica pratica ed efficace, per gestire le problematiche quotidiane, per portare benessere e relax a te ed ai tuoi cari. Conosci più da vicino gli oli essenziali e le loro virtù, apprendendo una modalità di applicazione unica nel suo genere, che unisce tocco curativo e riflessologia zonale per rendere benessere fisico, emozionale e spirituale, letteralmente, a portata di mano. Compresi nel prezzo kit di oli essenziali, dispense ed attestato di partecipazione. Costo € 70.00. Riserva il tuo posto chiamando Spazio Runa 392-69.999.27 oppure scrivendo a cristina.nardin@gmail.com, oppure visitando il sito www.lagrottadiluce.com nella sezione appuntamenti e corsi.

Libri

Alle 18 presso Il Libro Di Fogliano di via Losana, 6, Silvia Quartero presenta «Futura» il suo primo libro di assunti, aforismi & rime. «Un condensato di emozioni, sensazioni e pensieri che avverto con tutta la mia persona». Grazie all'Associazione Diritti & Doveri pubblica il suo primo volume.