Oggi Stefania Bertola a Biella

BIELLA – Ragazze, di qualsiasi età e specie se mancine, tenetevi pronte: la regina della chick-lit all’italiana arriva a Biella. L’appuntamento è per questo sabato, 8 aprile, alle ore 18,30, alla biblioteca civica, che grazie alla collaborazione dell’associazione Biella Incontri e Racconti, porta in città Stefania Bertola. Una delle scrittrici contemporanee più amate e più schive, parlerà con Isabella Canavera del suo ultimo libro, una rilettura in stile XXI° secolo di Ragione & sentimento.

Un tocco di «rosa» e molta ironia

Ora, espletate le formalità passiamo alle cose serie, se così si posson definire, perché le lettrici – e perché no, i lettori – della Bertola sanno che nei suoi libri di serio, apparentemente, c’è ben poco. La scrittrice torinese è nota per l’acume, lo spirito e l’ironia con cui condisce quella che viene ordinariamente definita come «letteratura rosa». L’accenno d’inizio alla chick-lit, letteratura per pollastrelle, ci rimanda proprio lì: agli struggimenti, ai fraintesi, ai tradimenti e agli ostacoli famigliari di vario ordine e grado, che da sempre stanno alla base del romanzo d’amore. Ma al giorno d’oggi l’amore romantico ha ceduto un filo il passo, così le eroine moderne appaiono come sempre struggenti e innamorate, ma più vicine a noi e alla nostra realtà.

Le ragazze torinesi eroine della Bertola

Nel caso della Bertola, molto più vicine alla realtà. Tanto per cominciare perché tutti i suoi romanzi sono ambientati a Torino, e tradiscono sempre una dose di scherzosa autoironia nei confronti del tipico self-control piemontese. In secondo luogo perché le sue eroine sono ragazze normali che si barcamenano nella vita di tutti i giorni, predono delle grandi «tranvate» in amore, e commettono un sacco di inutili sciocchezze, goffe e divertenti. Come noi. In secondo luogo, tra le sue protagoniste non troverete mi una Dakota, o una Althea o una Thabitha (nomi liberamente estratti a titolo di citazione Romanzo rosa - Stefania Bertola – ed. Einaudi), il massimo dell’esotico concesso per le sue eroine è Penelope, Ginevra o Violetta, ma vanno bene pure delle più semplici Adele o Silvia. Per finire abitano tutte, al massimo, nella zona vip collinare torinese, ovviamente prima di cadere in disgrazia. Dopo finiscono in qualche appartementino decoroso ma assai fuorimano.

Ragione & sentimento in via Giolitti

Cadute in disgrazia e poi pian piano risorte sono anche le due sorelle che fanno da perno all’ultimo libro, Marianna ed Eleonora, moderna rivisitazioni delle omonime inglesi. Nell’anno in cui ricorre il bicentenario della morte di Jane Austen, la Bertola riscrive uno dei suoi capolavori, Ragione e sentimento e lo ambienta nella Torino del 2015. La famiglia si chiama Cerrato, e la compongono quattro donne variamente instabili: le due sorelle di cui sopra, la minore Margherita e la madre Maria Cristina. Dopo la prematura dipartita del padre, che come da copione le ha lasciate con un mare di debiti e senza un tetto sulla testa, lasciano la sicura fortezza di Villa dei Lillà e si buttano nella vita di tutti i giorni, senza servitù, senza troppo denaro e con un sacco di acciacchi amorosi. Il resto è da leggere. Pubblicato per Einaudi, Ragione & sentimento si aggiunge ad una lunga lista di romanzi, Biscotti e sospetti, Ci vediamo e cena, Aspirapolvere di stelle, Ragazze mancine, solo per citarne alcuni. Stefania Bertona è inoltre traduttrice, sceneggiatrice e autrice radiofonica.

Nota biellese a piè di pagina

Per i potenziali nuovi lettori di Stefania Bertola si aggiunge una postilla: le citazioni biellesi nei sui romanzi si sprecano. Fidanzati benestanti con case nelle nostre valli, zii che di cognome fanno Pettinengo e via così. Insomma i campanilisti avranno di che bearsi.