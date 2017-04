Orsi contro Rovato per dimenticare Torino

BIELLA - Stemperata la tensione causata dalla sconfitta subita contro VII° Torino, il Biella Rugby si prepara a tornare in campo intenzionato a terminare il campionato nel migliore dei modi. Domenica tornerà a giocare in via Salvo D’Acquisto, nella speranza di poter contare sul caloroso sostegno del pubblico amico. Rovato sarà il prossimo ospite. Occupa, da meno di sette giorni, il terzultimo posto della classifica, dopo aver trascorso buona parte del campionato in zona retrocessione, ma la squadra è fermamente intenzionata a rimanere in Serie B e lo dimostra settimanalmente imbastendo ogni volta, un gioco dinamico ed aggressivo. Notevoli le prestazioni dei bresciani contro Piacenza, Monferrato e Capoterra per citarne alcune, dimostrazioni pratiche di quanto ci tengano a vendere cara la propria pelle. Un avversario da non sottovalutare assolutamente. Nel girone di andata, Biella ottenne con facilità la vittoria con il punteggio di 55-13. Il turno di ritorno rimane, al momento, una pagina bianca, ancora tutta da scrivere.

La parola del tecnico

Coach McLean, come al solito riservatissimo, non si sbilancia, ma chiarisce che la squadra gialloverde c’è ed è intenzionata a dare battaglia fino all’ultima giornata: «Rovato si presenterà a Biella carico e determinato a conquistare punti. Si trovano in una zona molto pericolosa della classifica e vorranno fare una bella partita. Noi dovremo sicuramente prestare molta attenzione, ma basterà ricordare quali sono i nostri obiettivi e scendere in campo con la stessa mentalità che abbiamo dimostrato nell’affrontare la partita contro Settimo. In quella occasione, facendo la video analisi del match, mi sono reso conto che qualcosa abbiamo sbagliato, soprattutto nel secondo tempo, che abbiamo commesso qualche fallo di troppo quando ci trovavamo in attacco, ma devo ammettere che abbiamo giocato una bella partita. Uno dei nostri obiettivi è affrontare una partita alla volta. Un altro è imparare dai propri errori per crescere».

La squadra

La formazione che affronterà Rovato, sarà la stessa scesa in campo contro i torinesi. Unico assente certo, sarà Matteo Maia. Bertone, uscito dolorante alla schiena dalla partita di domenica scorsa, dovrebbe recuperare agevolmente. Ritornano disponibili Edo Romeo e Samuele Sciarretta. Calcio d’inizio alle ore 15.30.

Serie B girone 1 – 19a giornata – 9-4-17: Piacenza – Cus Milano; Cogoleto – Cus Torino; Amatori Capoterra – Sondrio; VII° Torino – Amatori Alghero; Biella Rugby – Rovato; Monferrato - Lecco.

GLI ALTRI IMPEGNI DEL FINE SETTIMANA

Serie C. Mac vs Brc a Chieri alle ore 15.30.

Femminile Seniores. 9.4.17 Coppa Italia a Rivoli.

U18. 9.4.17 Brc1 vs Imperia alle ore 12.30.

U16. 8.4.17 Brc1 vs Cus Genova alle ore 15. 9.4.17 Brc2 vs Imperia.

U14. 8 e 9.4.17 29° Torneo Memorial Amatori a Parma. 8.4.17 Brc vs Orbassano alle ore 16.30.

Propaganda. 8.4.17 Under 8, 10 e 12 torneo di Velate.