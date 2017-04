Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 9 aprile

BIELLA – Giornate all'aria aperta, alla scoperta della natura oppure giornate culturali per grandi e piccini. Ecco i nostri consigli

Outdoor e sport

Dalle 16 alle 18 a Crevacuore, presso l'Associazione Bosone di X, Locanda dei Mercanti, piazza Vittorio Emanuele III 3, il benessere del corpo e della mente, primo appuntamento tecniche e pratica con l'insegnante Lucia Iulini. Costo partecipazione euro 15. Info: Locanda dei Mercanti 015 0998211, Monika Crha 339 3402026 o Alberto Erbetta 333 8191571 associazioneculturalebosonedix@gmail.com.

Dalle 11 a Oropa, Monte Mucrone, il contest Water Slide, ticket Water Slide 15 euro: pool access + contest Water Slide, biglietto funivia salita + discesa, omaggio a sorpresa. Iscrizione in loco stazione a monte Funivie Oropa. Le categorie premiate: miglior mezzo; miglior costume; migliore performance sensa cunisiun: prima di lanciarti in pista, ti daremo 10 secondi per impressionare la giuria con un'esibizione priva di cognizione. Info: www.sensacunisiun.com.

Gusto

Dalle 10.30 alle 16 a Ronco Biellese, Fornace Cantono, Brich di Zumaglia, Cascina Alè, Ecomuseo, G-Local, ricercare il cibo per incorporare un territorio e scoprirlo mangiando. E' un progetto di ricerca che vuole indagare la correlazione tra biodiversità e abitudini culturali che derivano dalla domanda olistica di cibo, e promuovere la sua condivisione in luoghi che conservano specifiche, dense, memorie sociali e ambientali riguardanti la sicurezza del cibo -origine primordiale di piante e frutti- e la biodiversità. L'identificazione, la valorizzazione e l'eventuale promozione del patrimonio alimentare locale delle comunità in differenti ambienti favorisce, in molti casi, il benessere delle società umane, la sovranità alimentare, la sicurezza del cibo, e dell'ambiente. Oggi: itinerario escursionistico ambientale in collaborazione con Ecomuseo della Terracotta, Sapori Biellesi, DocBI e Viaggi e Miraggi. Costo 35 euro. Per partecipare agli appuntamenti è necessario prenotare al numero indicato. Nel caso di partecipazione ad un secondo appuntamento si può godere dell'agevolazione che prevede la restituzione di 5 euro spesi per il primo incontro. Info: 348 5302843 - 349 3310977.

Musica

La Tmo (Topolovska Minimalna Orkestra) approda a FestivaLungo2017 a Palazzo La Marmora ed eseguirà «In C» opera del 1964 del compositore americano Terry Riley. Sarà quindi un evento musicale il terzo appuntamento di #FestivaLungo2017 a Palazzo La Marmora in programma alle 15, grazie alla collaborazione di Moreno Miorelli, direttore artistico del festival internazionale Stazione di Topolò Postaja Topolove. Topolovska Minimalna Orkestra è un’orchestra sui generis, composta in parte da ragazzi, ragazze e musicisti dilettanti che suonano intorno allo stesso spartito insieme a fior di professionisti provenienti da diversi generi musicali. L’Orkestra, nata a Stazione Topolò nel 2008 ha una struttura aperta, i suoi componenti cambiano continuamente. I brani del suo repertorio contengono elementi aleatori che rendono le loro esecuzioni sempre uniche e irripetibili. Dal 2008 ad oggi si è esibita in varie occasioni sia in Italia che all'estero coinvolgendo i musicisti del luogo dell’esibizione e mantenendo sempre lo stesso nome: Tmo. Direttore musicale è Antonio Della Marina. Oltre ad Antonio Della Marina, saranno presenti a FestivaLungo altre due componenti della Tmo: la clarinettista Gabriella Ferrari e la pianista e fisarmonicista Stefania Rucli.

Per i più piccoli

Alle 15.30 al Museo del Territorio Biellese, in occasione dell'iniziativa Disegniamo l'Arte, il museo propone Cahier de Voyage. Un piccolo tour guidato tra le opere del museo fornirà le suggestioni necessarie alla realizzazione di un personalissimo diario di viaggio. Attività per bambini (età minina 5 anni), adulti e famiglie. Il costo di partecipazione è di euro 3 a persona. Prenotazione obbligatoria. Info: Museo del Territorio Biellese 015 2529345 o 329 9029036, www.comune.biella.it, museo@comune.biella.it.