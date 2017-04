Moto contro auto: ragazzo gravemente ferito

CAVAGLIA' - Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Biella il giovane motociclista che, ieri, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ragazzo ha riportato diverse ferite, tra traumi e una botta allo stomaco che potrebbe avergli addirittura danneggiato la milza. Sono in queste ore i medici decideranno se è il caso di intervenire. La prognosi di guarigione, a ieri sera, era di quaranta giorni. Il ragazzo ha 17 anni ed è residente in paese. Tutta da chiarire la dinamica dello scontro. Per ora si sa soltanto che la moto ha urtato un'auto sulla strada provinciale che collega il paese a Viverone, ma di chi siano le responsabilità è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per gli accertamenti e le verifiche di rito. Il ferito è stato portato in ospedale con un'ambulanza del servizio del 118.