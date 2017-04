Abi Logistics ancora ko, Canavese passa 1-3

BIELLA - Ancora un ko casalingo per l’Abi Logistics, che non riesce ad avere la meglio sul Canavese Volley, perdendo per 1-3 al termine di una partita combattuta e in equilibrio. «Purtroppo abbiamo fatto qualche errore di troppo negli ultimi palloni nel secondo set – afferma al termine della gara coach Alberto Colombo – altrimenti avremmo potuto essere noi in vantaggio al quarto set. Era sicuramente una partita che entrambe le squadre hanno giocato bene e che avrebbe dovuto finire al tie break, peccato».

La gara

Coach Colombo manda in campo il sestetto della scorsa settimana: Mariottini in palleggio con Morandi opposto, Capano e Rocci bande, Zecchini e Peruzzo al centro (Guiotto ancora ferma ai box) con Bevilacqua libero. L’inizio della gara è equilibrato (5-5), poi il turno in battuta di Martina Re permette alle ospiti di andare alla prima pausa avanti di tre (5-8); il parziale continua anche al rientro in campo e viene fermato solo sul 5-11 da un attacco di Zecchini. Le biellesi si riavvicinano alle canavesi grazie ai punti di un’ispirata Peruzzo (12-14), poi un errore e un fallo riportano a quattro le lunghezze di vantaggio delle ospiti. Le nerofucsia accorciano ancora (19-20) e costringono coach Polesel a fermare la gara; Canavese, però, rientra bene dal time out e chiude il set con cinque punti consecutivi.

Seconda frazione

L’inizio della seconda frazione è la fotocopia della prima: la gara parte equilibrata, poi Canavese accelera e arriva alla pausa sul 5-8. L’Abi torna a farsi sotto nella seconda metà del set: pareggia a quota 13 con Capano e passa poi avanti con Peruzzo; Canavese risponde e arriva avanti alla pausa tecnica (15-16). L’Abi torna avanti con l’attacco di Rocci del 19-18 e riesce a mantenersi in vantaggio, mentre le canavesi sono costrette a fare a meno di Valentina Re, che si infortuna a una caviglia (rientrerà poi nel quarto set). Nel finale un paio di errori di troppo delle nerofucsia tengono vive le ospiti che pareggiano a quota 23 (time out Colombo). Canavese si conquista una prima palla set, subito annullata da Rocci; le ospiti ne sprecano una seconda battendo fuori, ma chiudono alla terza, complici gli errori in attacco di Rocci e Morandi.

Terzo set

L’inizio del terzo set arride alle biellesi, che vanno avanti di quattro punti (4-0); le ospiti si rifanno sotto (6-5), ma l’Abi le ricaccia indietro arrivando alla pausa tecnica avanti di tre (8-5) grazie alpallonetto vincente di Capano. Canavese continua a rimanere attaccata e impatta le biellesi prima sull’8-8, poi sul 12 pari, ma le nerofucsia continuano a condurre e arrivano avanti di due alla seconda pausa tecnica. L’Abi scappa in avanti (19-16, time out Canavese) e allarga il suo vantaggio grazie ai punti di Rocci (22-17, in battuta D’Ettorre per Peruzzo). Le ospiti si riavvicinano (23-21), ma Rocci le ricaccia indietro e Morandi termina l’opera (25-21).

Ultima frazione

L’Abi parte bene anche nel quarto set (6-1) e arriva davanti di tre lunghezze al time out tecnico (8-5). Il Canavese, però, torna a salire di ritmo in difesa e prima pareggia, poi passa avanti (11-12, poi 12-15, time out Colombo). Mariottini ferma l’emorragia (13-16) ma Canavese riprende subito il controllo delle operazioni e continua ad aumentare il suo vantaggio. Sul 17-21 Colombo prova a fermare il gioco, ma senza grande successo: le ospiti chiudono la gara vincendo il set 18-25.

ABI LOGISTICS BIELLA – CANAVESE VOLLEY 1-3 (19-25, 25-27, 25-21, 18-25)

Abi Logistics Biella: Mariottini 4, Morandi 18, Peruzzo 8, Irene Zecchini 8, Rocci 12, Capano 11, Herrnhof, Piccioni, Bevilacqua, libero Baratella. N.e. Guiotto, Clara Zecchini, Vecco Garda.Allenatore Colombo e Bernini.

Canavese volley: Torchio 6, Bruno 24, Calabrese 4, Curti 9, M. Re 10, V. Re 10, Vanoni, libero Gilardino. N.e. Micheletti, Wynants, Varetto, Guarnieri. Allenatore Polesel.

Altri Risultati: King Cup Bodio-Fordsara Unionvolley 3-0, Uniabita Cinisello-Yamamay Busto Arsizio 3-0, Polar Volley Busnago-Pavic Romagnano 0-3, Parella Torino-Memit Senago 3-0, Iglina Albisola-Acqua Calizzano Carcare 0-3. Il 18 aprile Lilliput Pallavolo-Colombo Certosa.

Classifica: Parella Torino 53, Pavic Romagnano 51, Uniabita Cinisello 48, Canavese Volley 47 King Cup Bodio 45, Iglina Albisola 41, Abi Logistics 40, Acqua Calizzano Carcare 37, Memit Senago 35, Lilliput Settimo 30*, Yamamay Busto Arsizio 25, Fordsara Unionvolley 13, Polar Volley Busnago 11, Colombo Certosa 1*.