Tollegno 1900 punta su Julipet

BIELLA – Tollegno 1900 ripensa il brand Julipet, e lo fa inserendo due novità utili allo sviluppo futuro del marchio di pigiameria dirette ad ampliare la visibilità e il target della sua produzione. Si parte dalle linee: tradizionalmente riservati all’uomo, i capi Julipet da questa stagione saranno anche femminili, e si prosegue con il debutto nel retail con un nuovo store monomarca a Milano.

Julipet con Tollegno 1900 è anche Donna

La strategia fila, s’è notato che ad acquistare l’abbigliamento maschile di intimo e pigiameria, per mariti, figli e fidanzati, sono soprattutto le donne, quindi il passo più logico e breve è quello d’ampliare l’offerta pure a loro. Nasce così la prima collezione femminile firmata Julipet, per ora è una linea «pilota» che comprende solo capi nightwear, a cui dopo averne testato l’appeal sul pubblico seguirà anche una linea loungewear, tradotto per i meno trendy una linea confortevole e casual adatta al tempo libero, soprattutto casalingo. Sia per Lui che per Lei. In aggiunta la strategia introdotta da Tollegno 1900 vira verso uno svecchiamento del marchio, con l’introduzione di prodotti appetibili anche per un pubblico più giovane

Tollegno 1900 punta allo sviluppo del canale retail e all’incremento dell’export

Il secondo step riguarda la distribuzione. Clemente Germanetti, brand manager di Julipet punta ad aumentare la presenza del marchio sul territorio nazionale, dove attualmente è distribuito in 500 punti vendita, e a rafforzarne la visibilità all’estero, dove le quote di mercato sono ancora ridotte. La voce export rappresenta per ora solo il 3% del fatturato complessivo. Nel frattempo apre i battenti nel Quadrilatero della moda milanese un nuovo flagship store: 60 metri quadri in via Verri, 3, studiati per dare l’abbrivio al futuro insediamento di altri tre o quattro monomarca nelle maggiori città italiane. Non può mancare, infine, un occhio di riguardo per il mercato digitale, con test di e-commerce, i primis sull’estero, e implementazione di offerta e servizi sul web.

Julipet nella filiera biellese insieme a Ragno e Lana Gatto

Julipet è entrata a far parte della Holding Tollegno tre anni fa, da allora la famiglia Germanetti lavora al restyling del brand, acquisito per rafforzare la Divisione Prodotto di cui fanno parte Ragno e Lana Gatto. La filiera integrata di Tollegno 1900 si compone anche di una Divisione Filati e Tessuti e si pone come una delle prime realtà italiane presenti sulla scena T&A internazionale, con 850 dipendenti e uffici in Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone.