Brutta sorpresa a Sandigliano: rubati oro e soldi da un'abitazione

BIELLA – Brutta sorpresa ieri a Sandigliano per un furto in un'abitazione. Il proprietario della casa di via Matteotti, rincasando intorno alle 21, non ha potuto fare altro che notare l'intervento dei ladri che, approfittando della sua assenza, sono entrati nell'alloggio spaccando una porta finestra e sottraendo denaro e gioielli d'oro per un valore di circa 400 euro.

I carabinieri indagano sull'accaduto

L'uomo ha contattato i carabinieri che indagano su quanto è avvenuto. Dalle ricostruzioni non sono state altre effrazioni oltre al vetro della porta finestra. Non è il primo episodio che si verifica nella zona.