Nuovo murales all'Informagiovani

BIELLA - Sarà Francesco Pavignano, di Occhieppo Inferiore, laureato in nuove tecnologie dell'arte, a realizzare l'opera murale che abbellirà la sede rinnovata dell'Informagiovani in via Italia angolo via Battistero. Il 20 marzo sono scaduti i termini per partecipare al concorso Spazi di immaginazione, proposto per realizzare, su una parete interna della sede, un disegno che diventi segno peculiare di riconoscimento nell’ambito del rinnovamento e del rilancio dell’ufficio. Il concorso rientra nel progetto Nuove Gener@zioni cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e realizzato in collaborazione con l’associazione Better Places e il supporto della Consulta Provinciale degli Studenti e dell’associazione BI young.

Il concorso

La commissione ha esaminato i sei lavori pervenuti, tutte proposte interessanti. Una sola è stata esclusa poiché prevedeva l’utilizzo di materiali esplicitamente non ammessi dal bando, mentre gli altri bozzetti (Utopia, Bugella Tibicen, Complicità, Unknown Friends II, Cercatori) hanno dimostrato la buona capacità grafica degli autori, congruenza con la tematica da sviluppare, un’attenta riflessione sui concetti in cui l’Informagiovani si riconosce.

Premiazione

La commissione è rimasta colpita dall’impegno riflessivo e creativo per la realizzazione dei bozzetti proposti e ha deciso che tutti i cinque ragazzi potranno partecipare al Workshop presso «Better Places» offerto dal concorso. La premiazione del concorso si terrà all’'Informagiovani nel pomeriggio di sabato 13 maggio ed in quell'occasione verrà mostrata l'opera.