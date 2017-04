Il ritorno del Lana Gatto. Revival il 6-7 maggio

TOLLEGNO - Tollegno 1900, realtà italiana leader nel comparto tessile internazionale, rappresenta oggi un esempio unico di maestria italiana dove tradizione artigianale e innovazione tecnologia si uniscono per ottenere sempre la migliore performance. Una performance che vive uno dei suoi momenti più importanti nel Trofeo Tollegno 1900 – Revival Lana Gatto, sinonimo di una competizione che rinnova ogni anno le sinergie con il proprio territorio.

L'evento

Giunto quest’anno alla sua terza edizione, Il Trofeo Tollegno 1900 – Revival Lana Gatto, in programma il 6 e 7 maggio 2017, presenterà un programma ricco di novità: la partnership con Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, istituzione artistica di eccellenza fondata da Michelangelo Pistoletto e l’accesso al «Proving Ground» di Balocco grazie alla partnership con Alfa Romeo ed FCA. Inoltre, le auto ammesse saranno al massimo 100 al fine di elevare la qualità delle vetture in gara. Il Trofeo Tollegno 1900 –Revival Lana Gatto è un omaggio al famosissimo «rallyLANA» di cui negli anni settanta, per otto edizioni, Lana Gatto è stata main sponsor. La gara da realtà locale diventò, anche grazie a Lana Gatto, una competizione di rilievo nazionale, fino a trasformarsi nel 1978 in un rally la cui fama varcò presto i confini. L’azienda da sempre ha voluto distinguersi, puntando già dagli albori a promuovere eventi legati al territorio e farli crescere a livello nazionale ed internazionale.