Scontro tra due auto, c'è anche una bambina tra i feriti

VALLE MOSSO - C'è anche una bambina di 13 anni tra i feriti dell'incidente che si è verificato, ieri, a frazione Bose, in paese. Coinvolte due automobili: una Bmw guidata da un uomo residente a Quaregna (di 43 anni) che non ha riportato ferite, mentre la figlia tredicenne e la moglie di 39 sono state portate con un'ambulanza all'ospedale. Lievi conseguenze anche per la conducente dell'altra autovettura, una donna di 66 anni, a bordo della sua Renault modello Kangoo. Le dinamiche dello scontro sono da chiarire e comunque al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per gli accertamenti del caso. Madre e figlia sono state portate in ospedale con un'ambuelzna del servizio del 118.