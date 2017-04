Si abbassa i pantaloni davanti ad un ragazza

BIELLA - Si è abbassato i pantaloni e ha mostrato le parti intime ad una ragazza, che stava correndo dalle parti di Valdengo... I fatti sono di ieri mattina, intorno alle 10. Protagonista un uomo di circa 30 anni, che secondo la testimonianza della giovane aveva una polo a maniche corte bianca e dei pantaloncini corti di color grigio.

I fatti

La donna stava correndo, quando è stata avvicinata dall'uomo, a bordo di un Suv; una volta avvicinata la ragazza, l'uomo ha aperto la portiera dell'auto e poi si è abbassato i pantaloncini, per poi scappare via a gran velocità. La giovane ha subito chiamato il pronto intervento dei carabinieri, fornendo la descrizione dell'uomo e raccontando quanto accaduto. I militari hanno provato, per ora senza successo, a scoprire l'identità dell'uomo.