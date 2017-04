Ciclista travolto e ucciso da un trattore

VIGLIANO - Ciclista biellese ucciso, oggi pomeriggio. Si tratta di Corrado Gracis, 35 anni, residente a Sandigliano anche se da tempo vive in paese insieme alla fidanzata. L'uomo è morto sulla strada che da San Germano Vercellese porta a Santhià. Gracis era in compagnia di altri ciclisti amatori, tutti biellesi, tra i quale anche il suocero. In prossimità di una curva, il gruppo, ha incrociato un trattore che proveniva dalla direzione opposta. A questo punto l'impatto, fatale per il biellese. La dinamica però non è chiara e saranno quindi gli uomini della polizia stradale vercellese a dover ricostruire quanti avvenuto. Di sicuro il ciclista è finito sotto le ruote del pesante mezzo. Immediata la richiesta di soccorsi. Medici e sanitari hanno quindi cercato di rianimare l'uomo, prima di provare un disperato tentativo di trasporto in ospedale. Purtroppo tutto inutilmente.