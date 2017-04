Controlli anti-droga nelle scuole del Cossatese

COSSATO - Operazione anti-droga, oggi, nella scuola media Leonardo da Vinci e nel Liceo Scientifico cittadini. Ad effettuare i controlli sono stati i carabinieri del Comando provinciale, con l'ausilio delle unità cinofile provenienti dal Torinese. In entrambi gli istituti gli uomini in divisa non hanno trovato nulla di anomalo. L'intervento è stato richiesto dalla dirigenza scolastica poiché, un mese fa, nella scuola media inferiore, era stato segnalato il consumo di sostanze stupefacenti da parte di qualche studente (molto probabilmente hashish). Periodicamente le forze dell'ordine effettuano questi controlli nelle scuole e negli istituti scolastici provinciali.

