Biella: al Teatro Sociale il balletto di Stravinsky

BIELLA – E' tempo di danza al Teatro Sociale Villani dove sabato 22 aprile, per la prima volta, la Fondazione Egri per la Danza, presenta «Serata Stravinsky», uno spettacolo della compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri, inserito all'interno della sua stagione itinerante, Ipuntididanza 2016/17.

Lo spettacolo

La serata è composta da due balletti, sulle musiche di un grandissimo compositore classico, Igor Stravinsky, coreografate in chiave moderna da Raphael Bianco, con una visione molto attuale, che ben si inserisce nella quotidianità, nelle problematiche, della nostra epoca. Sul palco del Teatro sociale andranno in scena i balletti «Le Noces» e «Le Sacre», nel primo di questi, Raphael Bianco esplora i sentimenti di inquietudine e d’irrequietezza di entrambi gli sposi, obbligati a convolare a nozze. Vi è infatti in questa versione una velata critica sociale al perpetuarsi dei matrimoni combinati in alcune culture, che in parte sopravvivono, ancora oggi e anche in occidente. La «Sagra» invece è imperniata sui riti di sacrifici umani che comunità ancestrali imponevano a fini propiziatori. Ma nel mondo di oggi quali «sacrifici» può richiedere la società per assicurarsi la sopravvivenza? A questo tenta di dare una risposta Raphael Bianco con la sua personale versione coreografica.

Biglietti: interi 15 euro, ridotti 12 euro. Info e prenotazioni al 366 4308040, info@egridanza.com, www.egridanza.com.