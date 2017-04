Biella: essere manager nell'era digitale. Un incontro spiega come al SellaLab

BIELLA – Digital Building Blocks in collaborazione con SellaLab organizzano un corso per i manager nell'era digitale giovedì 20 aprile dalle 18 proprio negli spazi di via Corradino Sella, 10.

Nel pieno della seconda rivoluzione digitale

Perché Kodak non ha creato Instagram? Perché Blockbuster non ha creato Netflix? Perché nessuna casa automobilistica ha pensato di creare Uber? Perché nessuna azienda di telecomunicazioni ha pensato di creare Whatsapp? Grandi brand che, nonostante il loro know-how, la loro esperienza sul mercato e la loro capacità di investimento, non sono riusciti a rimanere al passo. Cosa è successo? La risposta può essere soltanto una: non si sono resi conto di vivere nel pieno della seconda rivoluzione digitale, che richiede nuove strategie, nuove idee e nuovi modi di pensiero.

Il metodo Digital Building Blocks

L’obiettivo di questo incontro è riflettere sul nuovo Dna richiesto alle aziende oggi: un uso intelligente delle tecnologie digitali che permetta di non essere cancellati dallo scenario competitivo. Il metodo Digital Building Blocks è un modello operativo che consente di prendere possesso delle leve digitali e disegnare una roadmap di rapida adozione nella propria azienda. Inoltre, partecipando a questo evento, si potrà avere accesso ai seguenti benefit: iscrizione annuale all'associazione di promozione sociale Digital Building Blocks. una copia del libro «Guida per Manager nell'era digitale: Il metodo Digital Building Blocks» edito da Wolters Kluwer, accesso esclusivo a tutto il materiale presentato durante la serata. Dopo l'evento, si terrà un aperitivo di networking durante il quale si potrà incontrare e consoscere gli altri partecipanti, manager e imprenditori con cui scambiare esperienze e creare una rete di contatti.

I relatori

Alberto Giusti, con 20 anni di esperienza in ambito digital, dopo una laurea in ingegneria gestionale, ha fondato Guanxi, una società presente in Regno Unito, Svizzera e Italia che si occupa di digital strategy e che nel 2015 ha ricevuto il Google Award come preferred partner in Italia. Massimo Calabrese, dopo molti anni come manager in società di consulenza internazionali ed in aziende produttive di grandi dimensioni ha iniziato a dedicarsi allo sviluppo di un approccio sistemico alla consulenza su digital strategy.