Botte tra padre e figlio, entrambi finiscono al Pronto soccorso

BIELLA – E' degenarata in una lite molto violenta la discussione scoppiata tra padre e figlio a Valle Mosso ieri sera. Erano circa le 22 quando i carabinieri sono dovuti intervenire a placare quella che ormai era diventato un vero e proprio scontro. L'uomo più anziano, 88 anni, presentava ferite alla testa, il figlio 49enne invece era ferito a un braccio.

La vicenda

Dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, che sono ancora in fase di verifica, nella concitazione della zuffa l'uomo di 49 anni si sarebbe ferito colpendo la porta che il padre stava chiudendo per scappare. Non sono ancora invece chiare le circostanze che hanno provocato la lite tra i due. Probabilmente vecchi dissapori famigliari. I carabinieri sono riusciti a ristabilire la calma tra i due che sono entrambi finiti al Pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano.