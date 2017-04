A Trivero si parla di acqua e di benessere

TRIVERO - Un nuovo appuntamento dedicato al benessere e alla salute a cura dell'associazione Delfino di Trivero: giovedì 20 aprile a partire dalle ore 14.30. Il centro incontro di via Marconi (Dopolavoro Zegna) ospiterà alcuni operatori dell'Azienda sanitaria locale di Biella che parleranno sul tema "Acqua e benessere".

Acqua e benessere

Sarà un interessante conferenza che dimostrerà appunto quanto sia importante per il nostro benessere l'assunzione di liquidi, e in particolare di acqua, per mantenersi in salute. Una raccomandazione che vale in particolare per le persone anziane e per prevenire fastidiosi disturbi quali stitichezza, incontinenza e altro.

Appuntamento

L'incontro, aperto a chiunque sia interessato, avrà la durata di un'ora e mezza circa, e si potranno fare domande agli esperti. Alla fine, merenda per tutti i partecipanti offerta dai volontari dell'associazione Delfino.