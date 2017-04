Pasqua fuori dagli schemi: riapre il Parco Avventura

VEGLIO - Perché pentirsi dopo? Gioca d’anticipo e scegli una Pasqua fuori dagli schemi. L’opportunità c’è... Domenica 16 e lunedì 17 aprile dalle 11, nella frazione, a poco più di un’ora da Milano e da Torino, si inaugura la nuova stagione del grande Parco Avventura biellese, con 10 percorsi e le sue oltre 80 piattaforme sospese. Qui, a seconda delle età e delle attitudini, tra ponti tibetani, corde e scale è possibile divertirsi in estrema sicurezza grazie al personale qualificato e scrupolosamente formato, agli elevati standard di sicurezza nel rispetto delle normative europee e alla linea vita continua che permette ai partecipanti di rimanere sempre ancorati ai cavi di sicura senza possibilità di errore.

Le novità

Tante inoltre le novità di quest’anno: un nuovo percorso per adulti rinnovato e ampliato, un emozionante tracciato con teleferiche adatto anche ai bambini e, disponibile gratuitamente per i più piccoli, il nuovo Castello "Su&Giù", pensato per chi ancora non si sente pronto ad affrontare i percorsi sospesi fra gli alberi ma vuole comunque divertirsi con un gioco da fare e rifare. Dopo l’attività fisica sui percorsi, concedersi del buon cibo sarà sicuramente più appagante. Per questo l’offerta del Parco Avventura comprende anche un’area barbecue, disponibile gratuitamente su prenotazione, e la Bottega del Dahu dove è possibile acquistare, oltre ai prodotti del territorio, ottimi panini e piatti pronti da gustare sulla terrazza relax attrezzata con tavoli e amache.

Feste pasquali

Domenica 16 aprile, la domenica d Pasqua, è anche quindi la prima domenica da annotare per divertirsi, per fare esercizio fisico o, più semplicemente, un giorno da passare con la famiglia o con gli amici nei boschi delle Alpi biellesi. Il Parco, infatti, è una delle attrazioni dell'Oasi Zegna, la grande area protetta che offre moltissimi spunti per attività all'aria aperta a chi è alla ricerca di mete lontane dalla folla e dal traffico cittadino.