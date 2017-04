Fiamme nell'ecocentro della Seab

BIELLA - Operazioni di spegnimento dell'incendio divampato questa mattina, quando erano circa le 5, all'interno dell'ecocentro della Seab, che si trova in via per Candelo, a Biella.

L'intervento

Sul luogo stanno lavorando gli uomini dei Vigili del fuoco, con l'obiettivo di contenere le fiamme, che quasi certamente si sono propagate da alcune ramaglie accumulate. Gli uomini in divisa stanno lavorando per mettere in sicurezza al più presto l'intero sito. Sulle dinamiche dell'incendio, per ora, non ancora chiare, lavorano e indagano gli agenti di polizia giudiziaria.