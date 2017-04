Si finge amica di un'anziana e si fa dare 150 mila euro: arrestata

BIELLA - Con l'accusa di estorsione, martedì, sono scattate le manette per Laura Brachet Contul (54 anni, residente nel comune di Mongrando). La donna è stata portata nel carcere femminile di Vercelli e, dopo l'interrogatorio di garanzia con il magistrato, nel quale avrebbe sostanzialmente ammesso buona parte delle responsabilità, le sono stati concessi gli arresti domiciliari. Pesanti le accuse nei confronti della donna: nel corso degli anni si sarebbe fatta dare circa 150 mila euro da una pensionata residente a Biella, minacciandola pesantemente nel caso avesse smesso di acconsentire alla richieste. Da qui l'azione degli uomini in divisa, in accordo con il Tribunale di Biella, di intervenire.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli uomini del Comando provinciale, Laura Brachet Contul da almeno tre anni si faceva dare ingenti somme di denaro dalla pensionata (72 anni, di Biella, che vive da sola) sia in contanti sia in assegno. Inizialmente il contatto era avvenuto perché la donna svolge l'attività di vendita porta a porta di pentole, da qui il nome all'operazione: "Pentole d'oro». Una volta instaurato il (finto) rapporto di amicizia, la donna avrebbe iniziato una serie di pressanti richieste di denaro, raccontando di averne bisogno o di volerli investire nell'interessa dell'anziana, che in buona fede ha sempre acconsentito. Una decina di giorni fa, però, di fronte alle ennesime pressanti richieste e poi a vere e proprie minacce, l'anziana ha deciso di rivolgersi al figlio, che vive e lavora all'estero.

Indagini

Madre e figlio si sono quindi rivolti ai finanzieri, che hanno organizzato una vera e propria trappola ai danni della venditrice porta a porta. L'anziana ha infatti recuperato contanti e un assegno (tutti precedentemente registrati dai finanzieri) per un valore di 5 mila euro, per poi acconsentire all'incontro con Laura Brachet Contul. Una volta avvenuta la consegna, i militari hanno aspettato fuori dal palazzo la donna, arrestandola, in flagranza di reato.

Sviluppi

Guardia di finanza e Tribunale di Biella hanno deciso la diffusione delle generalità e della fotografia dell'arrestata, fatto non usuale nel Biellese, perché c'è il forte sospetto che la donna abbia raggirato negli anni altri anziani del territorio. L'appello delle forze dell'ordine, quindi, è di rivolgersi alle autorità nel caso si sia stati avvicinati dalla donna o, addirittura, le siano stati dati soldi.

La protagonista

Laura Brachet Contul è al momento incensurata, ma su di lei pende una denuncia di cui deve rispondere all'autorità giudiziaria di Vercelli per fatti analoghi avvenuti alcuni anni fa.