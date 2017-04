Rubano merce agli Orsi per 100 euro: tre giovanissime nei pasticci con la Polizia

BIELLA - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 aprile, un equipaggio della squadra volanti è intervenuto al centro commerciale «Gli Orsi», a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa della Questura, per un furto perpetrato all’interno di un negozio di una nota marca di abbigliamento.

I fatti

L’equipaggio, prontamente intervenuto sul posto ha individuato le autrici del furto in R.G., 19enne, e due minorenni, tutte residenti nel Biellese. Gli agenti, su segnalazione dell’addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, hanno constatato che le tre, uscite poco prima dal negozio, avevano nascosto nella borsa di una di loro merce non pagata per un valore di oltre 100 euro, prodotti restituiti immediatamente al gestore del punto vendita.

Identificazione

Le tre sono state accompagnate in Questura e denunciate per furto aggravato, di cui dovranno rispondere all'autorità giudiziaria cittadina. Le due minori, dopo gli atti di rito, sono state affidate ai rispettivi genitori.