Biella e dintorni: gli appuntamenti di sabato 15 aprile

BIELLA – Sabato di Pasqua all'insegna delle esperienze da condividere. Ecco i nostri consigli per trascorrerlo al meglio.

Eventi speciali

Ritorna il Mercato europeo a Biella, manifestazione di grande successo che avrà luogo come sempre nelle aree dei giardini Zumaglini, piazza Vittorio Veneto e viale Matteotti, fino al 17 aprile dalle 10 alle 23.

Pasqua

Pasqua con i Ri – abitanti della Valle Elvo. Due giornate di storie di sogni e cambiamento! Verrete accompagnati nel Biellese, nella magica Valle Elvo, alla scoperta di storie e progetti all’insegna del cambiamento e del ri-abitare. Tra il Santuario di Graglia e Andrate, con vista sul Monviso e le Alpi, poco sopra la Serra d’Ivrea, il più grande corpo morenico d’Europa, andrete a conoscere una zona bellissima dove i pascoli si alternano a boschi e ad acque limpide. E’ qui che si mescolano antiche conoscenze autoctone con nuove idee improntate al cambiamento di paradigma e alla permacultura. Infatti, sono sempre di più i ri-abitanti che sono attratti dalle potenzialità di questa valle e che hanno deciso di dedicarsi a un proprio progetto di vita. Il tema del ri-abitare inizia con il recupero secondo criteri ecologici di vecchi cascinali abbandonati e prosegue con l’imparare a vivere in modo diverso, più connessi con l’ambiente naturale. Passeggerete e visiteremo alcuni dei progetti della valle e ascolteremo le storie di cambiamento dei ri-abitanti, condivideremo alcuni momenti della vita quotidiana e ci lasceremo ispirare! Mangerete presso le strutture ospitanti, in formula home restaurant, piatti semplici e genuini, accompagnati da buon vino e ottima acqua di fonte di cui la zona è ricca. Info: Viaggi e Miraggi Piemonte.

Caccia all'uovo tra le vie del borgo di Ailoche, dalle 14.30, le porte del paese apriranno i battenti per dare inizio alla gara; aperta a tutti da 0 a 99 anni... perché il divertimento non ha limiti di età!

Una mappa quasi magica vi consentirà di costruire il percorso e trovare le uova nascoste nei luoghi più particolari di case allestite appositamente per la festa...ma ricordatevi che dovrete risolvere incredibili indovinelli, rebus e cruciverba, altrimenti la ricerca non potrà proseguire! Prestate inoltre attenzione alla volpe che vi potrà rubare le vostre uova, dovrete scappare e andare in zona franca. Durante tutta la manifestazione ci saranno punti di ristoro per far fronte alle fatiche spese durante la ricerca. Programma: 14.30 ritrovo e iscrizioni al gazebo presso il posteggio all'ingresso di Ailoche, alle 15 inizio gara, alle 16.30 merenda. Iscrizione: 5 euro a persona comprensivi di: kit cestello porta uova, mappa e indovinelli, 4 uova da trovare, panino merenda, bottiglietta di acqua. Punti di servizio bar e ristoro lungo il percorso. Info: Michela 347 1672590, Elisabetta 349 6081980.

Musica

A Hydro di via Serralunga a Biella, dalle 22.30, Campo Elettrico, musica elettronica per il corpo e per la mente, l'energia alimenta il suono, il suono crea movimento e il movimento di gruppo crea a sua volta energia. Quello in cui crediamo, quindi, è questo rito in cui ogni singola persona diventa parte integrante, forza contribuente. Maggiore sarà l'energia, migliore sarà la sua riuscita. Line up: Luca Sigurtà live + Aaron Inker visuals, グレッグ23, R€d €gg (ambient set - sala proiezioni), Dj Meterprete, Klaank, Nmn. Ingresso gratuito con tessera Arci.

Cultura

Gli orari di oggi al Falseum Museo del falso e dell’inganno al Castello di Verrone: dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30.