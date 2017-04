Biella e dintorni: gli appuntamenti di domenica 16 aprile

BIELLA – Domenica di festa. Dopo il pranzo in famiglia ecco qualche consiglio per godersi al meglio la bella giornata.

Pasqua

Alle 12.30 a Sala Biellese, presso l'Andirivieni di via Umberto I, 98, Pranzo di Pasqua. Info e prenotazioni: Andirivieni 331 1201800, www.andirivienibiella.it, info@andirivienibiella.it

Sport e outdoor

A Veglio riapre il Parco Avventura con oltre 90 piattaforme sospese, tra cui anche l'area Bimbi Camp e Up2tree, uno speciale sistema per arrampicare sugli alberi. Info: Parco Avventura 015 702488, veglio.parcoavventura.it, veglio@parcoavventura.it. Dopo una giornata di pranzi e grandi abbuffate, l'escursione di Pasqua all'ombra della Serra è proprio quello che ci vuole. Pasqua al tramonto con Nabumbo. Dalla località di Torrazzo ci si incamminerà lungo i caratteristici sentieri della Serra per raggiungere il campanile del Ciucarun e goderci i panorami dell'Anfiteatro morenico e delle Alpi. Un sentiero rigenerante che tra boschi e laghi ricchi dei vita, ci porterà a vivere una piacevole serata alla scoperta delle bellezze naturalistiche di questo luogo. Durante l'escursione verranno approfondite nozioni naturalistiche e verranno forniti numerosi spunti fotografici. Note tecniche:Punto di partenza: Torrazzo dalle 16 alle 20 circa. Costi: adulti 15€, bambini sotto i 14 anni 5€. Per info e prenotazioni: Mauro: 324-9038041, Max: 328-4061330, info@nabumbo.com.

Musica

All'Hemingway di via Serralunga a Biella, dalle 22 l'appuntamento della domenica di Pasqua, We love Sunday – Easter edition. Gramophone live Vlad Vraciu, John Bringwolvers, Riccardo Sala. Alle 21 musica antica a Magnano: il barocco in Italia e in Spagna, presso la Chiesa di Santa Marta. Eva Kiss, soprano,Luca Taccardi, violoncello, Georges Kiss, clavicembalo, Anastase Démétriadès, flauto dolce, Bernard Brauchli, organo, Alberto Galazzo, commento. Musiche di Pablo Bruna, A. Scarlatti, D. Scarlatti, Sebastian Duron, F.M. Veracini, A. Soler, A. Scarlatti. Ingresso ad offerta libera. Info: 345 9108561 - 015 2589032, www.musicaanticamagnano.com, info@musicaanticamagnano.com.